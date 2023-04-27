عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاقة مشروعة.. محمود فارس: الجوازة التانية مش مستحبة عند المصريين

محمود فارس
محمود فارس

حل الفنان محمود فارس ضيفا على الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”.

txt

مي عمر: بكره الست اللي بتخرب البيت.. وخوتت من بثينة في علاقة مشروعة

txt

الستات بتضايق.. ميمي جمال تعلق على مشاركتها في مسلسل علاقة مشروعة |فيديو

وتحدث الفنان محمود فارس عن مسلسل علاقة مشروعة٫ قائلا: "الجوازة التانية مش مستحبة عند المصريين والزوجة الوحدة هى الأفضل بالنسبة لهم”٫ مضيفا: “المسلسل اجتماعى ورومانسى”.

 

وأشار الفنان محمود فارس: “مسلسلات الـ 15 مكثفة وقريبة لفيلم السينما الطويل”٫ موضحا: “أحداث المسلسل مكثفة ليس بها تطويل، وكل يوم نجد أحداث سريعة ومتلاحقة”.

 

وأوضح: “دراما الـ 15  حلقة من أبطال رمضان هذا العام٫ والمسلسل 15 حلقة نالت إعجاب الجمهور، ورد فعل الناس مذهل”.

محمود فارس مصطفى شردي مسلسل علاقة مشروعة علاقة مشروعة محمد مصطفي لفنان محمود فارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من مرتضى منصور بشأن مباراة السوبر

عودة إمام عاشور | لاعب الزمالك السابق : مفاجآت في السوبر المصري

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

فرحة في بيوت طلاب الثانوية العامة| 10 قرارات من الوزير استجابت لمطالب أولياء الأمور قبل الامتحانات

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الأوضاع في البلاد

تحذير عاجل | الأرصاد: مفاجأة في حالة الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

مقتل عضو بارز في الحزب الحاكم بـ إثيوبيا

مفوضية الأمم المتحدة: أعداد السودانيين المتقدمين للجوء في تزايد مستمر

خفض الطاقة.. الكهرباء تكشف مزايا كبيرة للتوقيت الصيفي.. فيديو

في أفغانستان.. بريطانيا تفرض عقوبات على قياديين بداعش

للمرة الأولى.. بايدن يعلن استخدام أداة جديدة لمعاقبة محتجزي الأمريكيين في الخارج

فعلها عمر بن الخطاب.. حكم صلاة الجنازة والإمام على جنابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المكشوف.. ياسمين الخطيب بملابس تشعل السوشيال ميديا بإيطاليا

الجماهير تُمني النفس بالعبور|ماذا يحتاج الأهلي من الرجاء في لقاء الدار البيضاء؟

أعراض أولية تكشف عن نوع سرطان خطير.. تعرف على العلاج المبكر

هتفرق معاك جدا.. 5 طرق سهلة لـ تنظيف الكبد من السموم

فيديو

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

الزمالك خارج أفضل 10 أندية في إفريقيا .. ومفاجأة في ترتيب الأهلي| تصنيف أوبتا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ