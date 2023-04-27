علاقة مشروعة.. محمود فارس: الجوازة التانية مش مستحبة عند المصريين

حل الفنان محمود فارس ضيفا على الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”.

وتحدث الفنان محمود فارس عن مسلسل علاقة مشروعة٫ قائلا: "الجوازة التانية مش مستحبة عند المصريين والزوجة الوحدة هى الأفضل بالنسبة لهم”٫ مضيفا: “المسلسل اجتماعى ورومانسى”.

وأشار الفنان محمود فارس: “مسلسلات الـ 15 مكثفة وقريبة لفيلم السينما الطويل”٫ موضحا: “أحداث المسلسل مكثفة ليس بها تطويل، وكل يوم نجد أحداث سريعة ومتلاحقة”.

وأوضح: “دراما الـ 15 حلقة من أبطال رمضان هذا العام٫ والمسلسل 15 حلقة نالت إعجاب الجمهور، ورد فعل الناس مذهل”.