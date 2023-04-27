الستات بتضايق.. ميمي جمال تعلق على مشاركتها في مسلسل علاقة مشروعة |فيديو

علقت الفنانة ميمي جمال، على مشاركتها في مسلسل “علاقة مشروعة”، قائلة: “حكاية المسلسل متشابكة، لكنها مشوقة.

وأضافت الفنانة ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “الستات بتضايق لما بيلاقوا الراجل بيحب على مراته”٫ موضحة: "نعيش في مجتمع يوجد به أحيانا الزوجة الأولى والثانية، سواء كان ذلك مستحبا أم لا”.

وأشارت: “العلاقة بين ياسر جلال ومي عمر في المسلسل كانت علاقة قديمة جدا٫ وكان بينهم وبين بعض قصة حب”٫ لافته: "بعض السيدات يخططن للإيقاع برجل متزوج، كما يفعل بعض الرجال عندما يضعون سيدة في رأسهم”.