ميمي جمال تكشف كواليس دورها في مسلسل علاقة مشروعة

قالت الفنانة ميمي جمال إن تجربة "علاقة مشروعة" هي الثانية التي تجمعها بالمخرج خالد مرعي في فيلم "لف ودوران".



وتابعت “ميمي جمال” خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" الفضائية: العمل أخد جهد كبير، وفيه فرق كبير في السيناريو الخلصان قبل التصوير، واللي بيتكتب أثناء العمل.



وواصلت : " نجاح المسلسل يرجع إلى الحب والتفاهم بين فريق العمل وأن كل فنان مركز في دوره، والجو الأسري الذي يجمع كل الفنانين داخل العمل فذلك الحب والترابط الأسري يصل للجمهور.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، ورشدان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".