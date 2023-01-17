بدون إزعاج.. ميمي جمال تكشف عن شروط عادل إمام لحضور زفاف ابنتها

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن عدد من الشروط التي وجهها لها الفنان عادل إمام لحضور حفل زفاف ابنتها وابنة الفنان حسن مصطفى.

وأَضافت "ميمي جمال" خلال حوارها التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هذه الشروط كانت عبارة عن أنه يتم تصويره أثناء دخوله وأثناء سلامه للعريس والعروسة فقط ومن ثم يجلس على الترابيزة المخصصة لها بدون أي إزعاج من أحد.

وتابعت الفنانة ميمي جمال، انه وعدته بالقيام بجميع الشروط التي يريدها، مشيرة إلى أن الفنان عادل إمام حضر فرحين لأبنتاها ولم يتأخر أبدا عن الحضور.