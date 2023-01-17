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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدون إزعاج.. ميمي جمال تكشف عن شروط عادل إمام لحضور زفاف ابنتها

عادل إمام فى حفل
عادل إمام فى حفل زفاف ابنة ميمي جمال وحسن مصطفى

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن عدد من الشروط التي وجهها لها الفنان عادل إمام لحضور حفل زفاف ابنتها وابنة الفنان حسن مصطفى.

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وأَضافت "ميمي جمال" خلال حوارها التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc"  المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هذه الشروط كانت عبارة عن أنه يتم تصويره أثناء دخوله وأثناء سلامه للعريس والعروسة فقط ومن ثم يجلس على الترابيزة المخصصة لها بدون أي إزعاج من أحد.

وتابعت الفنانة ميمي جمال، انه وعدته بالقيام بجميع الشروط التي يريدها، مشيرة إلى أن الفنان عادل إمام حضر فرحين لأبنتاها ولم يتأخر أبدا عن الحضور.

عادل إمام حسن مصطفي حفل زفاف قناة dmc الفضائية الفنانة ميمي جمال

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