بإطلالة جذابة.. زوجة نجم الزمالك السابق تخطف الأنظار بجمالها

شاركت ميرڤا النقاز، زوجة التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالى، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت "ميرڤا"، بإطلالة جريئة مرتدية توب مكشوف باللون الاسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، كما وضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها.



وعلي جانب اخر استقر مسئولو النادى الإسماعيلي على رحيل التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويرى مسئولو الإسماعيلي أن حمدي النقاز فشل في إثبات جدارته داخل النادي في ظل خروجه التام من حسابات الجهاز الفني للفريق وعدم مشاركته في المباريات.