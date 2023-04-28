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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بإطلالة جذابة.. زوجة نجم الزمالك السابق تخطف الأنظار بجمالها

زوجة حمدى النقاز
زوجة حمدى النقاز

 

شاركت ميرڤا النقاز، زوجة التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالى، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت "ميرڤا"، بإطلالة جريئة مرتدية توب مكشوف باللون الاسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، كما وضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها.


وعلي جانب اخر استقر مسئولو النادى الإسماعيلي على رحيل التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويرى مسئولو الإسماعيلي أن حمدي النقاز فشل في إثبات جدارته داخل النادي في ظل خروجه التام من حسابات الجهاز الفني للفريق وعدم مشاركته في المباريات.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_٠٣٢٤٤٣
زوجة حمدى النقاز ميرفا النقاز إطلالة جذابة نادي الإسماعيلي اطلاله جريئه نجم الزمالك

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