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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تلاعب أم أسعار حقيقية؟!.. ماذا يحدث في سوق الذهب بمصر؟

ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب

أكدت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الارتفاعات المبالغ فيها بأسواق الذهب ترجع إلى تلاعب التجار في أسعاره ، لاسيما وأن أسعاره شهدت انخفاضًا عالميًا فى الأسواق ، وذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 28-4-2023 في مصر ارتفاعا كبيرا  مقارنة بالأسعار الأيام الماضية.


وطالبت "الكسان" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " بضرورة تشديد الرقابة على أسواق الذهب ، مؤكدة أن هذه الزيادة سيكون لها التأثير الأكبر على سعر الدولار في مصر.

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كما طالبت عضو موازنة البرلمان جميع المواطنين بالتوقف عن شراء الذهب خلال هذه الفترة، نظرا لأن أسعاره ترتبط بصيغة العرض والطلب ، والتوجه إلى البحث عن بدائل أخرى كالفضة .

 

أسعار الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3006 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2630 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2254 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 21.040 جنيها.

 

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