متحدث الكهرباء يكشف معلومات مهمة عن التوقيت الصيفي

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العمل بالتوقيت الصيفي، إحدى آليات ترشيد الكهرباء لتعظيم الاستفادة من توفير الوقود وتصدير الغاز، بالإضافة إلى ترشيد الإنارة العامة.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك إجراءات أخرى من بينها زيادة الاعتماد على الوحدات ذات الكفاءة العالية، مشيرا إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي يستهدف تقليل قيمة الفاتورة على المواطنين.

تابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، هناك العديد من الدول الكبرى تطبق نظام العمل بالتوقيت الصيفي مما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي، لافتا إلى أنه موعد انتهاء التوقيت الصيفي نهاية أكتوبر الجاري.

