تأثير العمل بالتوقيت الصيفي على فاتورة الكهرباء.. تفاصيل

بدأت مصر العمل بالتوقيت الصيفى، اعتباراً من اليوم، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر المقبل.

وعن تأثير ذلك على استخدام الكهرباء كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى لن يكون له أي تأثير على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بوجه خاص، ولكن الهدف منه توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة من قبل المواطنين.



كيف يساهم التوقيت الصيفى فى توفير الوقود

وأشار حمزة إلى أن عودة العمل بالتوقيت الصيفي يساهم فى تحقيق وفر في الطاقة الكهربائية، مما يساعد في خفض استهلاك الوقود والغاز الطبيعي المستخدم فى إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، لأن العمل بالتوقيت الصيفى، يوفر 60 دقيقة من الاستهلاك وبالتالى توفير الوقود.

وأوضح حمزة أن التوقيت الصيفى هو أحد أهم آليات ترشيد استهلاك الكهرباء لتعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعى، وهذا الإجراء لا يعنى مطلقا أن ترشيد الكهرباء معناه وجود عجز، بل بالعكس فنحن لدينا احتياطى كبير من الكهرباء يصل إلى 18 ألف ميجاوات.

التوقيت الصيفى يوفر 10% من استهلاك الكهرباء

وأضاف مصدر بوزارة الكهرباء، أن قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفى يُوفر حوالى ١٠٪ من إجمالى استهلاك الكهرباء والطاقة، وأوضح أن العمل بالتوقيت الصيفى هو الأنسب والأقل تكلفة، حيث إن الوفر الناتج عن تطبيق هذا النظام بحوالى ١٤٧ مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن العمل بالتوقيت الصيفى سيؤدى إلى تأخير المحال التجارية فى فتح الإنارة واستخدام الكهرباء لمدة ساعة كاملة، بجانب أن المواطن يخرج للعمل مبكراً قبل أن ترتفع درجات الحرارة وبالتالى سيتحقق التوفير فى الاستهلاك، ويزداد الاعتماد على الإنارة الطبيعية من الشمس وهذا سيعود على المواطن بتقليل فاتورة الكهرباء .

مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات

مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًّا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

وتتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًّا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا.



وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العام.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.