ميلوني تدين الهجمات على مطار الرياض وتعرب عن تضامن إيطاليا مع السعودية

أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم /الأحد/، بشدة الهجمات التي استهدفت مطار الرياض الدولي، معربة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية وأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت ميلوني - في منشور عبر منصة "إكس" - أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر مرفوض ويجب أن تتوقف، مشددة على أن إيطاليا ستواصل العمل مع الشركاء في المنطقة لخفض التوترات وتعزيز الاستقرار وحرية الملاحة فيها.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت أن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي أمس /السبت/ أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين.