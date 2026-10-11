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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يستعرض محاور جلسة التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة بـ منتدى مصر

مدبولى
مدبولى
أ ش أ

أكدت الحكومة مجدداً أن جلسات "منتدى مصر 2026"، المخصصة لاستعراض مختلف القطاعات تعتمد على تقديم الحقائق والبيانات الدقيقة، مع تبني نهج المكاشفة والمصارحة، والرد على مختلف شواغل وتساؤلات المواطنين والرأي العام؛ سعيا لمشاركة المواطن في التعرف على التحديات والجهود الراهنة باعتباره شريكاً أصيلاً في مسيرة البناء والتنمية، وصولا إلى رسم خارطة طريق للمرحلة القادمة بمستهدفات تتبنى مسارا واضحا مدعوما ببرامج زمنية محددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الأحد/، لاستعراض محاور جلسة حول "جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة.. وأثرها في تحسين جودة حياة المواطن"، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ"منتدى مصر 2026"، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.

وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، واللواء أحمد زكي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه تم تخصيص هذا الاجتماع لاستعراض محاور الجلسة المقررة خلال منتدى مصر 2026 حول جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة وأثرها في تحسين جودة حياة المواطن، حيث سنتناول في هذه الجلسة التطوير الذي شهدته المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، كما سيتم تناول مشروعات إنشاء المدن الجديدة، وكذا مشروعات الطرق والنقل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروعات البنية التحتية، ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وفي ضوء ذلك، قال مدبولي "إن ما يهمنا في هذه الجلسة هو تناول أثر كل هذه المشروعات على حياة المواطن، كما سنستعرض كل الشواغل التي تدور في الأذهان حول الملفات المهمة في هذا القطاع والتحديات التي تواجهه، وكذلك مستهدفات الدولة بشأنه خلال المرحلة المقبلة في مجال تعزيز البنية الحضرية والعمرانية، والبرامج الزمنية للفترة القادمة".

الحكومة منتدى مصر 2026 المواطن

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