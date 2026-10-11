شاهد مباراة الأهلي والزمالك عبر الهاتف بدون تقطيع

تستعد جماهير الكرة المصرية لمتابعة مواجهة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة تتصدر اهتمامات الشارع الرياضي نظرًا لأهميتها في سباق المنافسة على المراكز الأولى.





وتأتي القمة في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط، بعدما حصد كل منهما 13 نقطة خلال الجولات الخمس الأولى، ما يمنح المواجهة أهمية إضافية في ظل سعي الطرفين لتحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز، ويمكن للجماهير متابعة التغطية الخاصة بمواجهة الأهلي والزمالك عبر شاشتها، مع الاستوديو التحليلي المصاحب للمباراة.

كيفية تحميل تطبيق ON Sport



يمكنك تحميل تطبيق ON Sport بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى متجر Google Play أو App Store

كتابة اسم التطبيق «ON Sport» في البحث

الضغط على تحميل وتثبيت التطبيق مجانًا، إذ يوفر تغطية شاملة للمباريات والبث المباشر والتحليلات الرياضية

كيفية تفعيل التطبيق ومشاهدة المباراة

بعد تحميل التطبيق، اتبع الخطوات التالية:

فتح التطبيق بعد التثبيت

إنشاء حساب جديد (بريد إلكتروني أو رقم هاتف)

تسجيل الدخول

اختيار قسم البث المباشر أو Live

الدخول على مباراة الأهلي والزمالك ومشاهدتها مباشرة

ويوفر التطبيق أيضا مميزات إضافية مثل متابعة النتائج لحظة بلحظة، والاستوديوهات التحليلية قبل وبعد المباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ تمنح نقاطها الثلاث الفائز فرصة للتقدم على منافسه المباشر، إلى جانب تعزيز موقفه في المنافسة على صدارة المسابقة.

أرقام الأهلي والزمالك قبل القمة

يدخل الزمالك اللقاء من المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في أول خمس مباريات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا، ليصل فارق أهدافه إلى 7.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث بالرصيد نفسه، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا، وسجل 9 أهداف مقابل استقبال 3 أهداف، بفارق أهداف يبلغ 6.

وتكشف هذه الأرقام عن تقارب واضح بين الفريقين، مع أفضلية الزمالك دفاعيًا وتفوق الأهلي من حيث عدد الأهداف المسجلة، وهو ما يضيف بُعدًا فنيًا للمواجهة المرتقبة.

لا تقتصر أهمية المباراة على المنافسة التقليدية بين الأهلي والزمالك، بل تمتد إلى حسابات جدول الدوري، خاصة مع وجود بيراميدز في الصدارة برصيد 15 نقطة وفقًا للترتيب السابق للمواجهة.

ويطمح الزمالك إلى الحفاظ على مركزه والتقدم في سباق المنافسة، بينما يسعى الأهلي إلى حسم القمة لصالحه وتجاوز غريمه في الترتيب، لتبقى نتيجة المباراة مؤثرة في شكل المنافسة خلال الجولات المقبلة