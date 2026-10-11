رئيس الوزراء: اعتبار مشروع إنشاء دورانات وأنفاق وبوابة تحصيل رسوم بجمصة منفعة عامة

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرار رقم 2625 لسنـة 2026، نصت مادته الأولي أن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء دورانات وأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة/ جمصة «رافد جمصة» بمحافظة الدقهلية .

مشروع تطوير طريق المنصورة / جمصة



ونص المادة الثانية من القرار، أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى ، على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.

يذكر أن اعتبار مشروع إنشاء دورانات وأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة / جمصة «رافد جمصة» بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة ، وتم النشر بالجريدة الرسمية فى 18/4/2023 وطلبت الهيئة العامة للطرق والكبارى تجديد القرار المشار إليه بعاليه بعد انتهائه حتى يتسنى استكمال تنفيذ المشروع وقيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال اجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات للمستحقين .