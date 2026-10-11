قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة 133
ضياء حلمي: العلاقات المصرية الإندونيسية ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة اقتصاديًا وسياسيًا
مباراة الأهلي والزمالك الآن.. بث مباشر لمشاهدة القمة أونلاين
حافلة الزمالك تصل ملعب مباراة القمة
هل تستمر العقدة.. 100 عام بلا انتصار للزمالك في قمة أكتوبر أمام الأهلي
مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد
المركز الوطني للأعاصير الأمريكي يُحذر من اقتراب إعصار "سيمون" المدمر من ساحل المكسيك
اتحاد الصناعات: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة
إحباط مخطط لاستهداف رئيس وزراء بولندا.. والشرطة تلقي القبض على المشتبه به
جديد بالنسبة لي.. أول تعليق من زيلينسكي على إعلان وقف إطلاق النار مع روسيا
اليماحي يقود تحركًا برلمانيًا عربيًا فاعلًا لدعم القضية الفلسطينية
القابضة للمياه: تكليف 15 قيادة للقيام بأعمال رئاسة الشركات التابعة| أسماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر حريص على تقديم خطاب دعوي يناسب احتياجات الشباب

الدكتور محمد الجندي
الدكتور محمد الجندي
أ ش أ

أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي حرص الأزهر الشريف على تعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية، وتقديم خطاب دعوي يناسب احتياجات الشباب ويستجيب لتحديات العصر، ويجمع بين ترسيخ الثوابت الدينية وتنمية الوعي العقلي والأخلاقي.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، قبيل انطلاق فعاليات الأسبوع الـ24 للدعوة الإسلامية، الذي تعقده اللجنة العليا لشئون الدعوة في جامعة الجلالة تحت عنوان “الدين.. ضرورته وحاجة الإنسانية إليه”، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك بحضور الدكتور حسن يحيى الأمين العام المساعد للجنة، والأستاذ الدكتور محمد البدري عميد كلية الطب بالجامعة وعضو مجلس الشيوخ وأميرة عبدالمتعال عميدة كلية الصيدلة بالجامعة.

وقال الجندي "إنّ الأسبوع الدعوي يأتي في إطار جهود الأزهر لنشر الوعي الدِّيني الصحيح، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز القِيَم الإسلاميَّة التي تُسهِم في بناء شخصيَّة متوازنة وقادرة على المشاركة الإيجابيَّة في خدمة المجتمع".

من جهته.. أكد الدكتور محمد الشناوي أهمية التعاون مع الأزهر الشريف بوصفه مؤسسة علمية ودعوية عريقة تضطلع بدور محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية.

وقال "إن تنظيم هذا الأسبوع الدعوي في الجامعة يمثل فرصة لتعزيز التواصل بين علماء الأزهر وطلاب الجامعة، ومناقشة القضايا التي تُسهِم في تشكيل وعي الشباب، وبيان دور الدين في بناء الإنسان وتوجيه سلوكه؛ بما يعزز قدرته على التمييز بين الأفكار الصحيحة والمفاهيم المغلوطة".

وتستمر فعاليات الأسبوع الدعوي في جامعة الجلالة على مدار أربعة أيام، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف؛ إذْ تتنوع الندوات والمحاضرات الفكرية التي تتناول مفهوم الدين وركائزه، ودوره في صناعة الوعي لدى الشباب، وأثر القِيَم الإسلامية في بناء الحضارة، إلى جانب تناول التشريع الإسلامي من حيث مقاصده وسماته، بما يقدم معالجة متكاملة لموضوع الأسبوع، تربط بين فهم الدين وأثره في بناء الإنسان والمجتمع وتنظيم مختلِف جوانب الحياة.

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد