رئيس وزراء الإحتلال يدين الهجوم على مطار الرياض ويعزي أسر الضحايا

أدان رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وفقًا لما ورد في صحيفة يديعوت احرونوت العبرية.

وقال نتنياهو في بيان: «أدين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الإرهابي المروع على مطار الرياض، وبالنيابة عن مواطني إسرائيل، أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل».

وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير عن سماع دوي انفجار في الرياض، إلى جانب أنباء نقلتها وسائل إعلام عن وقوع هجوم استهدف مطار صنعاء.

وذكرت التقارير الصحفية ، أن الهجوم على مطار الرياض أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين.