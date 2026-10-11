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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نشر مراسلات منسوبة إلى مستشاره المقرب.. تسريبات تهز أركان إدارة نتنياهو

يوناتان أوريتش
يوناتان أوريتش
فرناس حفظي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتسريب مراسلات شخصية منسوبة إلى يوناتان أوريتش، المستشار المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونشرها عبر مجموعات على تطبيقي «تيليجرام» و«واتساب»، وسط تهديدات بنشر المزيد من المواد خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع «والا» الإسرائيلي أن المراسلات المزعومة نُشرت الأحد 11 أكتوبر 2026، بعد نحو أسبوعين من الكشف عن ربط حساب واتساب الخاص بأوريتش بخوادم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما أورده الموقع.

وأضاف التقرير أن الجهات التي تقف وراء نشر المراسلات هددت بالكشف عن محتوى إضافي، دون تقديم تفاصيل كاملة بشأن هوية المسؤولين عن التسريب أو طبيعة جميع المواد التي جرى تداولها.

يأتي ذلك في أعقاب تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن ثغرات أمنية مرتبطة بنظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي، قيل إن أوريتش أنشأه لمتابعة التغطية الإعلامية المتعلقة بعائلة نتنياهو.

وبحسب صحيفة «هآرتس»، كان النظام يتابع نحو 50 وسيلة إعلامية، ويرصد العناوين الرئيسية بصورة متكررة، ثم يرسل تنبيهات عبر تطبيق واتساب، بما يتيح متابعة التطورات الإعلامية والاستجابة لها سريعًا.

وأشار التقرير إلى أن الشفرة المصدرية للنظام ظلت متاحة عبر الإنترنت خلال مرحلة التطوير، بما تضمن معلومات حساسة وبيانات وصول، وهو ما أثار تساؤلات بشأن حماية المعلومات وأمن الاتصالات.

يوناتان أوريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو تسريب معلومات

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