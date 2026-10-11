القابضة للمياه: تكليف 15 قيادة للقيام بأعمال رئاسة الشركات التابعة| أسماء

أصدر المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الجمعية العامة للشركات التابعة ل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرارًا بتكليف 15 قيادة للقيام بأعمال رئاسة مجالس الإدارة بـ15 شركة تابعة، اعتبارًا من 11 أكتوبر 2026.

مواجهة التحديات

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تطوير منظومة الإدارة بالشركات التابعة يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، والدفع بكوادر قيادية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق المستهدفات، مشددة على أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستدامتها يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

مؤشرات واضحة ونتائج فعلية

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن تقييم أداء القيادات سيعتمد على مؤشرات واضحة ونتائج فعلية على الأرض، مع أهمية التواجد الميداني المستمر وسرعة التعامل مع التحديات، مؤكدة تقديم الدعم اللازم للقيادات المكلفة لتحقيق المستهدفات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أهمية تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة منظومات التشغيل والصيانة، وتحسين مؤشرات الأداء الفني والتجاري والمالي، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل وفق خطط واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تكليف القيادات الجديدة يستهدف دعم منظومة العمل بالشركات التابعة، والدفع بالكفاءات القادرة على تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتقليل الفاقد، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتطوير خدمات المواطنين، والاهتمام بالعاملين وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية.

وشمل القرار تكليف كل من:

المهندس محمد سعيد محمد نشأت، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندس أحمد عاطف محمود فرجاني، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد محمد ربيع، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، والمهندس رجب عرفة جمعة خليل، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندس أمين حسن إبراهيم غنيم، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وتكليف المهندس محمد عبدالفتاح السيد، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس عصام محمد أحمد بدوي، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والمهندس أحمد محمد رجاء أحمد، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، والمهندس فرج عثمان علي فرج، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس رفعت إسماعيل محمد، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

وتضمن القرار تكليف المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس محمد عفيفي عبدالعزيز عفيفي، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، واللواء أحمد ماهر أحمد شاهين، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندس محمد صالح البسيوني محمد، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس أحمد عبدالمنعم التراس، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي.