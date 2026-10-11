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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة النقل تفتح باب التوظيف.. سائقون درجة أولى لشركتي إيجي باص والنيل لنقل البضائع

وزارة النقل
وزارة النقل
حسام الفقي

أعلنت وزارة النقل، ممثلة شركتي النيل لنقل البضائع وإيجي باص، اليوم عن فتح باب التقدم لعدد من الوظائف الشاغرة للسائقين من الدرجة الأولى. 

ويأتي هذا الإعلان ضمن خطة الوزارة المستمرة لتعزيز قدراتها التشغيلية وتوفير فرص عمل للمواطنين في قطاع النقل الحيوي.

 يمكن للمتقدمين التوجه إلى المقر الرئيسي الكائن في ٤ شارع يوسف عباس بمدينة نصر، أو إلى فرع أسيوط الواقع في حي الأربعين، بجوار مدرسة الزخرفية الصناعية.

للاستفسار والتواصل، أتاحت الوزارة وشركاتها مجموعة من أرقام الهواتف، وهي: 01101763299، 01001145307، و011590000632. ويُنصح الراغبون في التقديم بالاتصال بهذه الأرقام للحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط والإجراءات المطلوبة قبل التوجه لتقديم الطلبات.

وزارة النقل شركتي النيل لنقل البضائع إيجي باص

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