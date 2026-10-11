المصري يعلن تشكيل مباراته أمام القناة في الدورى الممتاز

أ علن أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدي تشكيل فريقه في مباراة مواجهة مضيفه القناة، والمقرر إقامتها، اليوم الأحد، على ستاد السويس الجديد ضمن افتتاح منافسات الجولة السادسة بمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: في حراسة المرمى محمود حمدي، وفي خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد شكري، وخط الوسط: محمد مخلوف، حسن علي، عبد الرحيم دغموم، حسين فيصل، والهجوم: عبد الرحمن الزياني، منذر طمين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت، محمد الشامي، صلاح محسن، مصطفى العش، محمود حمادة، خير الدين طوال، يوسف الجوهري، علي سليمان، أحمد القرموطي.

ويحتل القناة المركز الـ 11 بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 6 نقاط، يليه المصرى بنفس الرصيد.