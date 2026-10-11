غياب 8 لاعبين.. يوفنتوس يعلن قائمته لمباراة كالياري في الدوري الإيطالي

أ ش أ

أعلن مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي لوتشيانو سباليتي استدعاء 22 لاعبًا لمباراة الفريق ضد كالياري، اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة استمرار غياب 8 لاعبين عن الفريق، فيما عاد لاعبان لها هما أندريا كامبياسو وخوان كابال.

وسيفتقد الفريق في مباراته التي يخوضها خارج أرضه أمام كالياري، خدمات كل من كينان يلدز بسبب الإصابة وكيفرين تورام ومانويل لوكاتيلي وجيريمي بوجا وأركاديوش ميليك وجيف إخاتور وكاميل جرابارا، بالإضافة إلى حارس المرمى نيتو بسبب الإيقاف لمدة مباراة واحدة.

وبسبب إصابة الحارس البولندي جرابارا بالرباط الصليبي وغياب نيتو، انضم للقائمة حارس مرمى فريق يوفنتوس للجيل القادم، ريكاردو رادو، للمباراة الثانية على التوالي، ليلعب كحارس ثالث للسيدة العجوز أمام كالياري.

وحصد البيانكونيري 10 نقاط في 5 مباريات بالدوري الإيطالي حتى الآن، بينما يملك كالياري 12 نقطة وأفضل دفاع في الدوري، حيث لم يستقبل سوى هدفين.

وجاءت قائمة يوفنتوس لمباراة كالياري، كالتالي:

حراسة المرمى: بينسوليو - فيكاريو - رادو.

خط الدفاع: تشيليك - بريمر - جاتي - لويد كيلي - كالولو - لوكومي- كامبياسو-كابال.

خط الوسط: تيون كوبمينرز - دوجلاس لويز - ويستون ماكيني - بابي ماتار سار.

الهجوم: فرانسيسكو كونسيساو - راندال كولو مواني - زيجروفا - ألاجبيجوفيتش - نيك فولتمادا - نيكولاس جونزاليس.