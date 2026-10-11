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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يكشف عن شرطه لوقف إطلاق النار ضد روسيا

زيلينسكي
زيلينسكي
محمود نوفل

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، نظيره الأمريكي دونالد ترامب الى مطالبة الرئيس الروسي بوتين بالتوقف عن استهداف البنية التحتية للطاقة في بلاده وذلك لوقف هجمات أوكرانيا على مصافي النفط الروسية.

وشدد في تصريحات له على ضرورة خفض التصعيد بين أوكرانيا وروسيا يتطلب الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، إلى جانب ضمانات فعلية لتنفيذ أي اتفاق.
 

وقال زيلينسكي : كييف مستعدة لاتخاذ خطوات من شأنها تهدئة الصراع، إذا أبدت روسيا استعدادا مماثلا لوقف هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه سيواصل، اليوم الأحد، محادثاته مع القادة الأوروبيين بشأن تطورات الوضع الميداني واحتياجات بلاده الدفاعية.

وأوضح أن الاتصالات اليومية تتناول إمكانية توفير حزم جديدة من أنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب الذخائر اللازمة للطائرات المقاتلة، لتعزيز قدرة أوكرانيا على التصدي للهجمات الروسية.

أوكرانيا روسيا زيلينسكي ترامب بوتين

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