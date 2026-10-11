زيلينسكي: مستعدون لوقف الضربات على مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على بنيتنا التحتية للطاقة

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن استعداد بلاده لوقف قصف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في تصريح أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "ستكون أوكرانيا مستعدة لوقف ضرب مصافي النفط الروسية إذا توقفت روسيا عن ضرب بنيتنا التحتية للطاقة. ويجب أن تكون أي خطوات لتخفيف التوتر متبادلة ومدعومة بضمانات حقيقية".

وجاءت هذه التصريحات تعليقًا على الهجمات الروسية على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، إذ أشار الرئيس الأوكراني إلى أن روسيا أطلقت ما يقارب 1450 قنبلة جوية موجهة، و75 صاروخًا من أنواع مختلفة، وأكثر من 1640 طائرة مسيرة هجومية خلال الأسبوع الماضي وحده.