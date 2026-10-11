انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام تعاملات اليوم

انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، متأثرًا بتراجع قطاعات المال والصناعات والمواد الأساسية والعقارات.

وأظهرت بيانات الجلسة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن المؤشر العام انخفض بمقدار 5.42 نقطة مسجلا 1890.12 نقطة، كما تراجع المؤشر الإسلامي بمقدار 5.85 نقطة مسجلا 888.50 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و123 ألفًا و618 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 312 ألفًا و992 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 74 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 74.33% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.