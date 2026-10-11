قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة 133
ضياء حلمي: العلاقات المصرية الإندونيسية ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة اقتصاديًا وسياسيًا
مباراة الأهلي والزمالك الآن.. بث مباشر لمشاهدة القمة أونلاين
حافلة الزمالك تصل ملعب مباراة القمة
هل تستمر العقدة.. 100 عام بلا انتصار للزمالك في قمة أكتوبر أمام الأهلي
مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد
المركز الوطني للأعاصير الأمريكي يُحذر من اقتراب إعصار "سيمون" المدمر من ساحل المكسيك
اتحاد الصناعات: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة
إحباط مخطط لاستهداف رئيس وزراء بولندا.. والشرطة تلقي القبض على المشتبه به
جديد بالنسبة لي.. أول تعليق من زيلينسكي على إعلان وقف إطلاق النار مع روسيا
اليماحي يقود تحركًا برلمانيًا عربيًا فاعلًا لدعم القضية الفلسطينية
القابضة للمياه: تكليف 15 قيادة للقيام بأعمال رئاسة الشركات التابعة| أسماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وايت نايتس تحضر لمفاجأة في المدرجات.. دخلة مزدوجة تزين الديربي أمام الأهلي

الوايت نايتس
الوايت نايتس
حسام الحارتي

تستعد ألتراس "وايت نايتس" الداعمة لنادي الزمالك لرسم لوحة تشجيعية مميزة خلال مباراة القمة 133 أمام الأهلي، حيث كشفت التجهيزات عن التحضير لـ "دخلة" مزدوجة تجمع بين المدرجين العلوي والسفلي للستاد.

وتسعى الجماهير البيضاء من خلال هذا العرض الاستعراضي إلى بث الحماس في نفوس اللاعبين وتوجيه رسائل دعم قوية قبل انطلاق صافرة البداية، وسط أجواء حماسية وتنظيم كوريغرافي مكثف يعكس حجم المنافسة والإثارة التي يرتقبها عشاق الفارس الأبيض في القمة.

وتستعد جماهير الكرة المصرية لمتابعة مواجهة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة تتصدر اهتمامات الشارع الرياضي نظرًا لأهميتها في سباق المنافسة على المراكز الأولى.
 

تأتي القمة في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط، بعدما حصد كل منهما 13 نقطة خلال الجولات الخمس الأولى، ما يمنح المواجهة أهمية إضافية في ظل سعي الطرفين لتحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز، ويمكن للجماهير متابعة التغطية الخاصة بمواجهة الأهلي والزمالك عبر شاشتها، مع الاستوديو التحليلي المصاحب للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ تمنح نقاطها الثلاث الفائز فرصة للتقدم على منافسه المباشر، إلى جانب تعزيز موقفه في المنافسة على صدارة المسابقة.

أرقام الأهلي والزمالك قبل القمة

يدخل الزمالك اللقاء من المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في أول خمس مباريات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا، ليصل فارق أهدافه إلى 7.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث بالرصيد نفسه، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا، وسجل 9 أهداف مقابل استقبال 3 أهداف، بفارق أهداف يبلغ 6.

وتكشف هذه الأرقام عن تقارب واضح بين الفريقين، مع أفضلية الزمالك دفاعيًا وتفوق الأهلي من حيث عدد الأهداف المسجلة، وهو ما يضيف بُعدًا فنيًا للمواجهة المرتقبة.

لا تقتصر أهمية المباراة على المنافسة التقليدية بين الأهلي والزمالك، بل تمتد إلى حسابات جدول الدوري، خاصة مع وجود بيراميدز في الصدارة برصيد 15 نقطة وفقًا للترتيب السابق للمواجهة.

ويطمح الزمالك إلى الحفاظ على مركزه والتقدم في سباق المنافسة، بينما يسعى الأهلي إلى حسم القمة لصالحه وتجاوز غريمه في الترتيب، لتبقى نتيجة المباراة مؤثرة في شكل المنافسة خلال الجولات المقبلة

وايت نايتس نادي الزمالك الزمالك الأهلي الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد