تزويد الطريق السياحي بعدد من الردارات المتحركة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من السرعة المحددة للسير على الطريق السياحى بالجيزة (60) كيلو متر ، وعدم إلتزام بعض قائدى السيارات بها مما يتسبب فى وقوع الحوادث.

بالفحص تبين أن الطريق المشار إليه تم إعداده بطبقة أسمنتية وذلك لكون الطبقات الأسفلتية ممنوعة بحرم منطقة الأهرامات الأثرية بناءً على توصية من منظمة "اليونسكو".. وأن السرعة المقررة على الطريق 60 كيلو متر فى الساعة ، والطريق مزود بعدد من العلامات التحذيرية والإرشادية المحددة للسرعة المقررة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ عدد من المطبات لتهدئة السرعة ، وكذا تزويد الطريق بأعمدة إنارة، ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتكثيف الدوريات المرورية بالطريق المشار إليه بإستخدام الرادار المتحرك لرصد المخالفات والحد من تجاوزات بعض قائدى المركبات.









