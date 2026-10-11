الإمارات تلغي رحلات جوية إلى السعودية حتى 14 أكتوبر

أعلنت ناقلات وطنية في الإمارات، اليوم الأحد، إلغاء عدد من رحلاتها إلى السعودية شملت وجهات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، مع امتداد بعض الإلغاءات والتعديلات على جداول التشغيل حتى 14 أكتوبر الجاري.

وقال متحدث باسم "فلاي دبي" إن الشركة ألغت رحلاتها من دبي إلى الرياض حتى 14 أكتوبر.

الرحلات المشمولة بالإلغاء يوم 11 أكتوبر

وفي يوم 11 أكتوبر، أُلغيت رحلتا أبوظبي - الدمام والدمام - أبوظبي برقمي EY573 وEY574، ورحلة أبوظبي - جدة EY601، ورحلتا أبوظبي - الرياض والرياض - أبوظبي برقمي EY559 وEY560.

ويوم 12 أكتوبر: شملت الإلغاءات رحلتي أبوظبي - الدمام والدمام - أبوظبي برقمي EY575 وEY576، إضافة إلى EY573 وEY574، كما شملت رحلات جدة ذهاباً وإياباً بأرقام EY601 وEY602 وEY603 وEY604، ورحلتي الرياض برقمي EY559 وEY560.

ويوم 13 أكتوبر: تشمل الإلغاءات رحلتي أبوظبي - الدمام والدمام - أبوظبي برقمي EY575 وEY576، ورحلات جدة EY602 وEY603 وEY604، إلى جانب رحلتي أبوظبي - الرياض والرياض - أبوظبي برقمي EY551 وEY552.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني إن تغييرات إضافية قد تطرأ، داعية المسافرين إلى التحقق من أحدث المستجدات عبر موقعها، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على مساعدة المتأثرين في ترتيب سفرهم.

بدورها، ألغت شركة "طيران الإمارات" عدداً من رحلاتها بين دبي والسعودية شملت وجهات الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة، وفق جدول الرحلات المعلن.