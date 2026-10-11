فرانس برس: دوي انفجار جديد في الرياض

أفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، غداة الهجوم الذي شنته الفصائل المسلحة باليمن ضد مطار الملك خالد الدولي.

وقال مراسلو الوكالة إنهم سمعوا دوي الانفجار وسط الرياض دون أن تتضح طبيعته حتى الآن.

تحذير جديد من استهداف مطارات المملكة

في المقابل، جددت جماعة الحوثي في اليمن تحذيرها لكافة شركات الملاحة الجوية والخبراء والموظفين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، معتبرة أنها "معرضة للاستهداف ومسرح للعمليات".

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان إن على الجميع أخذ تحذيرات الجماعة على محمل الجد، مشيراً إلى أن "السعودية تتحمل مسؤولية أي اعتراضات فاشلة".

وأضاف البيان: "القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف ومسرح للعمليات من قبل قواتنا، باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وتابع: "تهيب القوات المسلحة بالجميع أخذ تحذيراتنا على محمل الجد وتتحمل السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة".

وأكدت الجماعة أنها "ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة: المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها".