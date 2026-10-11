أحمد عبدالله السيد يعود للمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي بفيلم "برلين"

يعود المخرج المصري أحمد عبدالله السيد إلى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ47 المقرر إقامتها خلال الفترة (11 - 20) نوفمبر المقبل، بفيلمه الروائي الجديد "برلين"، الذي يجمع بين الدراما والجريمة والسريالية، ويستكشف قضايا الاغتراب والذاكرة والهوية والانتماء.

وتدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد في العاصمة الألمانية، حيث تتشابك مصائر ثلاثة مهاجرين عرب في سلسلة من الوقائع الغريبة.

ويضم الفيلم، تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، منة شلبي، ويسرا اللوزي، وحيدر حلو، ومحمد حاتم، وفارس الحلو، وفدوى عابد، وجهاد حسام الدين، ورائد ياسين.. وهو إنتاج مصري ألماني سعودي، بمشاركة شركات "سيرة فيلمز" و"فيلم كلينك"، وبدعم من صندوق البحر الأحمر السينمائي ومؤسسات أخرى.

من جانبه أكد عبدالله اعتزازه بعلاقته الممتدة بالمهرجان، الذي شهد عروض جميع أفلامه الروائية الطويلة السبعة السابقة، مشيرًا إلى أن العرض الأول في القاهرة يمثل لحظة استثنائية في مسيرته.

بدوره.. أعرب المنتج محمد حفظي عن تطلعه إلى أن يواصل «برلين» النجاحات المشتركة مع المخرج، بعد تجارب سابقة من بينها "ميكروفون" و"ديكور" و"19 ب".