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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مروان المسلماني مرشد سياحي في فيلم «ولا كان عالبال» مع نور النبوي وياسمينا العبد

الفنان مروان المسلماني
الفنان مروان المسلماني
أوركيد سامي

يشارك الفنان مروان المسلماني في فيلم «ولا كان عالبال»، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 21 أكتوبر الجاري، حبث يجسد دور مرشد سياحي والصديق المقرب للفنان نور النبوي.

قصة فيلم ولا كان عالبال
وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الرومانسية الكوميدية، وتدور أحداثه في مدينة الأقصر، حيث يجسد نور النبوي شخصية مرشد سياحي يواجه العديد من المواقف والمفارقات، قبل أن تقلب فتاة حياته رأسًا على عقب.


أبطال فيلم ولا كان عالبال
ويشارك في بطولة «ولا كان عالبال» نور النبوي وياسمينا العبد ومروان المسلماني، أشرف عبد الباقي، جود السفياني، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد، وقد صُوّر الفيلم بالكامل في الأقصر، مستلهمًا أجواءها ومعالمها في تقديم أحداثه.

أخر أعمال مروان المسلماني
يذكر أن أخر أعمال الفنان مروان المسلماني في الدراما هو مسلسل ولد بنت شايب الذي شارك بطولته مع أشرف عبد الباقي، انتصار وليلى أحمد زاهر، ونبيل عيسى وعلاء عرفة وفادى السيد وتأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي، وإخراج زينة عبد الباقى.

الفنان مروان المسلماني اخبار الفن نجوم الفن

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