قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية باكستان: إستهداف المدنيين في السعودية تهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين
سنة أولى قمة.. وجوه جديدة تظهر في مباراة الأهلي والزمالك.. تعرف على الأسماء
تزويد الطريق السياحي بعدد من الردارات المتحركة
أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر حريص على تقديم خطاب دعوي يناسب احتياجات الشباب
القمة 133.. بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري| شاهد
تفاصيل مكالمة تحفيزية من حسين لبيب لمعتمد جمال قبل القمة
المهلة تنتهي غدا.. شروط التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
الإمارات تلغي رحلات جوية إلى السعودية حتى 14 أكتوبر
الديربي المجنون.. موعد مباراة الأهلي والزمالك الليلة والقنوات الناقلة
وايت نايتس تحضر لمفاجأة في المدرجات.. دخلة مزدوجة تزين الديربي أمام الأهلي
فرانس برس: دوي انفجار جديد في الرياض
تأجيل محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون- 2026

آمون -2026
آمون -2026
أ ش أ

انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك (آمون -2026) بمشاركة عدد من الطائرات من مختلف الطرازات ويتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بمصر .

ويشهد التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار.

يأتي التدريب (آمون -2026) في إطار خطة التدريبات المشتركة لتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

آمون 2026 التدريب الجوي المصري الفرنسي القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

صبري نخنوخ

محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.. اليوم

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبدالمعز

داعية إسلامي: التشكيك فى إنجازات الإصلاح أسلوب المرجفين عند كل الأنبياء

رمضان عبد المعز

داعية إسلامي: لا تلتفتوا للشائعات.. من يريد بناء الوطن عليه أن يعمل

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: الحفاظ على المرافق جزء من عقيدة المسلم.. والمال العام أمانة

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد