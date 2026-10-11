انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك (آمون- 2026)

انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك (آمون -2026) بمشاركة عدد من الطائرات من مختلف الطرازات والذي يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية .

ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار.

يأتي التدريب (آمون -2026) في إطار خطة التدريبات المشتركة لتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

