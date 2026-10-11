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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك (آمون- 2026)

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك (آمون- 2026)
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك (آمون- 2026)
محمد إبراهيم

انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك (آمون -2026) بمشاركة عدد من الطائرات من مختلف الطرازات والذي يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية .

ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار.

يأتي التدريب (آمون -2026) في إطار خطة التدريبات المشتركة لتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.
 

التدريب الجوي المصري الفرنسي آمون 2026 الطائرات مختلف الطرازات القواعد الجوية مصر

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