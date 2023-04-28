السنة كلها إجازات.. من عيد الفطر للعمال متى يعود المصريون للعمل؟

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد إجازة عيد العمال، والإجازات الرسمية المتبقية في 2023، ومن المقرر أن تكون إجازة عيد العمال في بداية مايو 2023.

إجازة عيد العمال 2023

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمنح يوم الخميس 4 مايو المقبل، إجازة رسمية بدلا من يوم الاثنين 1 مايو، احتفالا بعيد العمال.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

فيما أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

أوضح وزير القوى العاملة، أن القرار يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 والمتضمن تحديد إجازة عيد العمال كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلا من يوم الاثنين أول مايو 2023، وفي إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقا للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وقال "شحاتة"، إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي أجره اليومي.

وتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وحنان أحمد علي، مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، وذلك لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

الاجازات الرسمية في 2023

قال البنك المركزي المصري، امس الخميس، أنه بمناسبة عيد العمال، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023.

وأضاف البنك المركزي المصري في بيان له أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 7 مايو 2023.

أما فيما يخص المتبقي من إجازات الرسمية لعام 2023

إجازة وقفة عرفات والتي من المقرر ان تكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023

إجازة عيد الأضحى 2023 والتي من المقرر ان تكون يوم الأربعاء الموافق 28 و29 يونيو 2023.

إجازة ثورة 30 يونيو والتي من المقرر ان تكون يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

إجازة رأس السنة الهجرية والتي من المقرر ان تكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.

إجازة عيد الثورة والتي من المقرر ان تكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

إجازة المولد النبوى الشريف والتي من المقرر ان تكون يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.

إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر) والتي من المقرر ان تكون يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

إجازات موظفي القطاع الخاص

تضمن قانون العمل الجديد على باب كامل خاص بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:

إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.

يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.

ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.

وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

خطبة الجمعة عن عيد العمال

من الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف خصصت خطبة الجمعة اليوم للحديث عن حق العمل وأهميته وإتقانه بجميع مساجد الجمهورية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام .

وقد أدى الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بمدينة القاهرة، حول موضوع حق العمل وأهميته وإتقانه .

وأكد وزير الأوقاف على أهمية العمل، مستدلا بالآيات القرآنية التي تحث على العمل وإتقانه، وبقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ، خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ”، ويقول (صلى الله عليه وسلم): “ما مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ منه طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ؛ إِلَّا كانَ له به صَدَقَةٌ”، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "السَّاعي على الأرملَةِ والمسكينِ كالمُجاهدِ في سبيلِ اللَّهِ أو كالَّذي يصومُ النَّهارَ ويقومُ اللَّيلَ".

وشدد وزير الأوقاف على أن الإسلام لم يطلب مجرد العمل بل طلب إتقانه، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه”.

كما تطرق وزير الأوقاف لبيان صحيح التوكل الذي يقوم على الأخذ بالأسباب وتفويض النتائج لله عز وجل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “لَوْ توكلْتُمْ على اللهِ حقَّ تَوَكُّلِه لَرَزَقَكُمْ كما يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِماصًا وتَرُوحُ بِطَانًا”، فالطير لا تمكث في أعشاشها وتطلب الرزق، بل تسعى تغدو وتروح باحثة عن رزقها.

كما أكد على أهمية أخلاق العمل بصفة خاصة، والتحلي بمكارم الأخلاق بصفة عامة، مؤكدًا أن الأمم ترقى وتنهض بالجهد والعمل ومكارم الأخلاق وتحري الحلال، فلا غش ولا تدليس ولا احتكار ولا استغلال.