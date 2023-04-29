إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب تروسيكل بحادث سير بطنطا

شهد طريق"طنطا_كفر الشيخ" بمحافظة الغربية اليوم إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب تروسيكل وتم نقل المصابين للمستشفي لإسعافهم.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي ما أدي إلى إصابة 3 أشخاص أحدهم حالته خطيرة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين للمستشفي لاسعافهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.