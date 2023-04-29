عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب تروسيكل بحادث سير بطنطا

إسعاف
إسعاف

شهد طريق"طنطا_كفر الشيخ" بمحافظة الغربية اليوم إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب تروسيكل وتم نقل المصابين للمستشفي لإسعافهم.

لن نتنازل عن القصاص.. عم عروس طنطا: زوجها غدر بها بعد زفافها بيومين

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي ما أدي إلى إصابة 3 أشخاص أحدهم حالته خطيرة.

زراعة الغربية: منظومة كارت الفلاح تحد من صرف الأسمدة دون وجه حق

كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين للمستشفي لاسعافهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

طنطا الغربية محافظة الغربية طريق حادث حادث سير مدير امن الغربية الأجهزة الامنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

مش هيلعب | فرج عامر يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي والرجاء

فستان الزفاف والكفن| عروس طنطا ارتدت الأبيض مرتين.. زوجها أنهى حياتها عقب الفرح بـ 3 أيام

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

صدمة للمتعاملين بالدولار.. ماذا سيحدث للأخضر يونيو المقبل؟

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ سيسكا موسكو.. السبب صادم

موضوعات متعلقة

فستان الزفاف والكفن| عروس طنطا ارتدت الأبيض مرتين.. زوجها أنهى حياتها عقب الفرح بـ 3 أيام

ترشيحاتنا

أكبر شاشة عرض في تاريخها.. آبل تطلق iPad Ultra في 2024

اعرف الأسعار الجديدة للسيارة سكودا أوكتافيا 2023 .. صور

نشرة المرأة والصحة : شيرين تثير الجدل بحفلها الجديد.. تفاصيل خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز.. سر انتشار النزلة بين الأطفال .. كيف تتخلصي من أزمة الزوج الصامت

6 معلومات حول أسواق نصف الجملة بعد جولة الرئيس وما ستوفره للمواطن

لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام الست من شوال؟.. أسرار لا يعرفها كثيرون

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول مشروب شهير على معدة فارغة .. تعرف عليه

لسه ماخستش.. شيرين تثير الجدل بإطلالتها في حفل دبي

إطلالة شبابية ووزن زائد|الظهور الأول لـ شيرين عبد الوهاب من حفلها بدبى

خلي بالك من طفلك.. معلومات خطيرة عن حساسية العشب

فيديو

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ