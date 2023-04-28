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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عم عروس طنطا: زوجها غدر بيها وطعنها وهي شريفةبعد يومين جواز.. شاهد

عم عروسة طنطا ضحية
عم عروسة طنطا ضحية زوجها

قال سمير الشبيني عم الفتاة "أية الشبيني " عروس طنطا بمحافظة الغربية اليوم أن فقدان  العروس حياتها بعد 48 ساعة من زواجها علي يد زوجها جريمة نكراء لا يقبلها المجتمع ولن نتنازل عن القصاص من قاتلها.

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جاء ذلك خلال زيارة أسرة الفتاة الضحية لقبرها عقب دفنها وسط أجواء من الحزن بين صفوف أسر وعائلات قرية كفر أبوداود التابعة لوحدة نفيا بمركز طنطا .

 وأضاف عم الفتاة الضحية ان الجميع فوجىء بمشهد جثمانها وقت الغسل بمشرحة طنطا الجامعي وتابع: "بنتنا العروسة بعد 48 ساعه بقت جثة هامدة حسبنا الله ونعم الوكيل".


وطالبت والدة عروس طنطا ضحية زوجها في تصريحات صحفية بالتحقيق للقصاص العادل من الجاني بالقانون .


وقالتت الام المكلومة : "حسبنا الله ونعم الوكيل بنتي ماتت عفيفة وشريفة عذراء وهي في دار الحق بعد 48 ساعة من زواجها منه لله اللي مثل بجثتها وقطع اصابع يديها وطعنها بألة حادة " .

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وأفادت والدة الفتاة الضحية أنها ذهبت يوم الصباحية ولمست السعادة علي وجه ابنتها وزوجها كان طبيعي وفرحان ورقص معها في ليلة دفافهما ولا يبدو وجود أي خلافات بينهما إطلاقا " .


واستشهدت والدة الفتاة بأقوال الجيران بأن الزوج القاتل هرول في الشارع والدماء ملطخة ملابسه مشيرة بترديده هتافات "قتلتها وخلصت عليها بايدي و تدخل أهالي والجيران وسلموه إلي الجهات الأمنية. 

ز طالبت أسرة الفتاة الضحية جهات التحقيق بالقصاص لدم ابنتهم التي سالت  داخل عش الزوجية علي يد شاب غاشم فقد كافة ملامح الإنسانية وارتكب جريمة شنعاء أطاحت بحياة ابنتهم العروس في خامس ايام عيد الفطر.

وكانت حالة من الصدمة قذ انتابت  أبناء أسر وعائلات قرية نفيا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية  عقب تجرد زوج من كافة المشاعر الإنسانية وارتكابه جريمة إنهاء حياته زوجته العروس في العقد الثالث من عمرها باستخدام أداة حادة بطعنات غادرة في أماكن متفرقة من جسدها لمعايرته بضعفه عقب زواجهما ب48 ساعة خلال إجازة عيد الفطر.

وشيع أسر وعائلات القرية المكلومة جثمان  الفتاة الضحية في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة على جثمانها بالمسجد الكبير مساء أمس وسط مشاركة مشايخ القرية والقري المجاورة حتي مثواها الأخير ودفنها بمقابر أسرتها الأمر الذي اوجع قلوب الجميع.

في المقابل أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بحبس الزوج المتهم بارتكاب واقعة 4 أيام علي ذمة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
ووجهت النيابة العامة بتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع سكن الزوجين وسماع أقوال أسرتهما وشهود عيان من جيرانهما.

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وتمكنت مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية  من القبض علي عريس ارتكاب واقعة انهاء حياة عروس عقب مرور 48 ساعة علي زواجهما خلال فترة عيد الفطر باستخدام أداة حادة بقرية نفيا بمركز طنطا إثر خلافات أسرية.
تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع
ع  فتاة تدعي "أية .ح.أ" في العشرينات من عمرها والعثور جثمانها جثة هامدة مصـ ـابة بعدة طعنـات  .
ونظرا لما تمثله الجريمة من تعدي صارخ علي النفس البشرية تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة انهاء حياة الفتاة العروس. 
وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد بسام حشكل رئيس مباحث مركز طنطا أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية عقب مضي 48 ساعه علي زواجهما .

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وبتقنين الإجراءات  تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط الشاب  الجاني وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة طنطا وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة انتقاما من العروس لعدم انصياعه لأوامره وعدم تلبية طلبات الزوجية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لإستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

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الغربية النائب العام عروس طنطا صلاة الجنازة الصدمة جثة هامدة اية الشبيني عروس

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