إعلامي يفتح النار على سمية الخشاب: كفاية تخريب في عقول البنات

فتح الإعلامي محمد موسى، النار على الفنانة سمية الخشاب، بسبب تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وتوجيهها نصائح للفتيات مدعية أن "الجواز والخلفة مش إنجاز".



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "عايز أقول للحاجة سمية الخشاب الست في بيت جوزها مش بتخدم ..الست في بيت جوزها بتكون في بيتها وهي سيدة بيتها ..لو أنتي مش عارفة كده اعرفي لأن كلامك ده باختصار رسالة تخريب لعقول البنات.. وحكاية أن الحب مبيأكلش عيش اللي بتقوليها للبنات.. ده كلام أجوف وكلام ممكن نقوله وإحنا بنعمل صفقة ولا مشروع استثماري مش والناس بتتجوز.



تابع، "الحقيقة العلاقة اللي انتي بتتكلمي عنها يا سمية الخشاب وعايزة البنات تأخد بها من خلال نصايحك اللي الناس في غني عنها دي اسمها علاقة نفعية ومادية بحتة وحكاية أنك بتقولي أن الجواز والخلفة مش إنجاز .. ده رأيك في حياتك وتجاربك الشخصية فبلاش تعممي تجاربك الناجحة أوي دي علي الناس لأن الحقيقة لا أعتقد أن تجاربك ممكن تكون نموذج للبنات تحتذي به... بجد ضروري الكل يروح يكشف علي صحته النفسية ... بجد كفاية اللي بتعملوه في الناس والمجتمع من خلال تصدير مفاهيم غير مدروسة بتلخص تجارب فاشلة".

