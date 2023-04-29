أطباء السودان: المستشفيات تعاني من نقص الأكسجين والأدوية وخامات غسيل الكلى

قالت الدكتورة هبة عمر، رئيس نقابة الأطباء بالسودان، إن الاشتباكات ما زالت جارية في كثير من المناطق بالسودان، ولا توجد هدنة على أرض الواقع، وحذرت من أن انهيار الوضع الصحي بات وشيكا جدا، لافتة إلى أن المرافق الصحية تخرج من الخدمة واحدة تلو الأخرى.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك زيادة في عدد الوفيات في الأمراض الأخرى، موضحة أن المستشفيات تعاني من نقص الأكسجين، وامتد الأثر لولايات أخرى خارج النزاع لأن مخزون الأدوية في تناقص، كما أنه توجد مشاكل في مراكز غسيل الكلى، و12 ألف مريض كلى مهددين بعدم توافر خدمة الغسيل خدمة الغسيل الفترة المقبلة.

وطالبت رئيس نقابة الأطباء بالسودان، وزارة الصحة بتقديم الخدمة الصحية للمواطن السوداني المتضرر الأول والأخير من النزاع المسلح، لافتة إلى أنه لا توجد متابعة ولا إمداد ولا تسهيل لانعدام الوقود لتشغيل المولدات والكوادر المتطوعة تؤدي عملها في شوارع غير آمنة.