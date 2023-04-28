وفد وزارة الصحة يزور القادمين من السودان بمستشفى أسوان التخصصي

قام وفد من وزارة الصحة بتفقد حالات المرضى المترددة على مستشفى أسوان التخصصى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة خلال تواجدهم بالمحافظة قادمين من السودان الشقيق.

وقد ضم وفد وزارة الصحة الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائى ، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة ، والوفد المرافق لهما، ويرافقهما الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور أحمد مصطفى ، والدكتور فاطمة سعيد نائبا مدير مستشفى أسوان التخصصى .

الأشقاء

وتضمنت زيارة تفقدية لقسم الإستقبال والطوارئ وقسم الأشعة التشخيصية، والتأكيد من الجاهزية الطبية والإستعداد لإستقبال المرضى النازحين والمحولين من معبر "أرقين" البرى الرابط بين الحدود المصرية السودانية.

وتأتى الزيارة على هامش توكيد عمق أواصل العلاقات التاريخية والإنسانية لدعم و مساندة المرضى من جمهورية السودان، واختتمت الجولة بتفقد المرضى بأقسام الرعاية بالأقسام الداخلية.

وأشاد الأشقاء السودانيين من المرضى ومرافقيهم بشكرهم العميق للقيادات التنفيذية لحسن الإستقبال ، وتقديم يد العون والمساعدة، واصفين ذلك بأنه ليس غريباً على الأهل والمواطنين فى مصر وأسوان .