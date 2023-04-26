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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشهد تجربة عملية لحصد محصول القمح بقرية الكرامة بنصر النوبة

حصاد محصول القمح
حصاد محصول القمح بأسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمشروع قرى وادى النقرة، الذى يعتبر من المشروعات القومية لأراضى شباب الخريجين حيث يضم 2813 أسرة منتفعة يزرعون حوالى 15 ألف فدان.

وشهد محافظ أسوان تجربة عملية لحصد وتذرية محصول القمح داخل 5 أفدنة بقرية الكرامة من خلال إستخدام معدة ( الكومباين ) التى تعتبر آله حديثة للحصد والدرس والتذرية فى نفس الوقت وذلك تدشيناً لإنطلاق موسم حصاد القمح لعام 2023 ، وتشجيعا لصغار المزارعين وشباب الخريجين لزيادة الكميات الموردة. 

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محصول القمح

ورافق المحافظ فى جولته عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نصر النوبة النائب أيمن فؤاد ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، بجانب المهندس حمدى الكاشف المراقب العام لمشروعات وادى النقرة والصعايدة ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية. 

وعقب تفقد زراعات القمح، سلم محافظ أسوان 63 عقدا إبتدائيا للخريجين المنتفعين بمشروع وادى النقرة ، التى تضم فئات ( الخريج – المنتفع – صغار المزراعين ) ، وخاصة أن العقد مبرم من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. 

وخلال لقاءه بالمزارعين وشباب الخريجين استمع اللواء أشرف عطية من ممثلى قرى وادى النقرة لمطالبهم حيث أعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة صغار المزراعين فرحة تسليم العقود الإبتدائية للخريجين المنتفعين بمشروع وادى النقرة ، والتى تعد أول سند لملكية الأرض الزراعية الخاصة بكم في إطار حرص الدولة والحكومة على تحقيق الاستقرار المعيشى والاقتصادي لصغار المزارعين.

وضمت قائمة المنتفعين الذين تم تسليم العقود الإبتدائية لهم 14 عقد لمنتفعى قرية الأمال ، و 40 عقد لمنتفعى قرية الكرامة ، بجانب 9 عقود لمنتفعى قرية الحكمة.

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وأكد اللواء أشرف عطية أننا سنعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة بإجمالى191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر، وهو ما يتطلب تكثيف حملات التوعية للمزارعين ، مع إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.

وأشار محافظ أسوان إلى ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات غير مسبوقة في إطار مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة"، التى انطلقت من قرى وادى النقرة بإجمالى 17 مشروعا بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة والبنية التحتية موزعة في 5 قرى ، و 2 توابع لتخدم أكثر من 18 ألف نسمة ، ونحن نعمل جاهدين على إنهاء هذه المشروعات طبقاً للبرامج الزمنية المحددة. 

من جانبه أوضح المهندس حمدى الكاشف أن مشروع وادى النقرة يضم 5 قرى هى الحكمة والأمال والبراعم والمنار والكرامة ، وتضم أسر المنتفعين حيث تم تسليم كل منهم مسكن و 5 أفدنة منذ إنطلاق المشروع فى عام 2004 ، والمستفيدين بها من فئة شباب الخريجين وصغار الزراع والأرامل والمطلقات والفخرانية. 

وقال إن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح تصل إلى 12 ألف و 591 فدان منهم 5781 فدان بمنطقة وادى الصعايدة ، و 1050 فدان بمنطقة أبو سمبل السياحى ، فيما تصل مساحة الأراضى المنزرعة بمحصول القمح داخل الخمس قرى بمنطقة وادى النقرة إلى 5760 فدان منها 585 فدان بقرية الأمال ، و 1075 فدان بقرية الحكمة ، و 2100 فدان بقرية الكرامة ، و 630 فدان بقرية البراعم ، و 1370 فدان بقرية المنار.

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