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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس جمهورية مصر العربية

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء .

وأكد اللواء أشرف عطية ، فى برقيته أنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أراضيها لحضن الوطن فى يوم مجيد خالد سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث إعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء .

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تحرير سيناء

وأشار المحافظ، إلى أنه ليوم مشهود فى تاريخ النضال الإنسانى بأن تتحرر أرض مصر بأيدى أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء ، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والإستقرار .

وأضاف محافظ أسوان ، أننا نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها ، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء والإزدهار .

كما بعث المحافظ، ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بجانب تهنئته لقيادات القوات المسلحة .

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جهود متنوعة

هذا وقد واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم  93 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 15 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف ، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد إستهدفت جلسات الدوار توعية 4650 سيدة ورجل بقرى حياة كريمة منها 23 قرى بمركز إدفو وهى وادى عبادى والرضوانية والمحاميد والإيمان والقنان والشهامة والصعايدة والرمادى بحرى والرمادى قبلى ومدينة إدفو والسباعية والكلح غرب والنصراب والدقاديق والشراونة وعمرو بن العاص والحجز بحرى والأشراف وهلال وإدفو قبلى والمفالسة والرديسية قبلى والبصيلية بحرى .

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