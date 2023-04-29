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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمير هاري يثير الجدل من جديد قبل حفل تتويج والده الملك تشارلز

الأمير هاري
الأمير هاري

أثارت وثائق جديدة في قضية قرصنة هاتفية ضد شبكة الأخبار البريطانية (NGN) جدلاً كبيراً، حيث اتهم الأمير هاري شبكة NGN بانتهاك خصوصية شقيقه الأمير وليام.

ووفقا لموقع “انترناشيونال نيوز” يأتي ذلك خلال الكشف عن وجود تسوية سرية مع صحف مجموعة الأخبار، ولم يتم إطلاع الأمير وليام على هذه التسوية السرية.

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وقد أظهر هذا الكشف عن تسوية سرية، تحمل اسم "اتفاق سري" بين القصر وشبكة NGN، وجاء ذلك قبل أيام فقط من لم شمل الأمير هاري مع عائلته في تتويج الملك تشارلز.

جدل قبل حفل تتويج الملك تشارلز

وأشارت الكاتبة الملكية أنجيلا ليفين إلى أن هذا الكشف يمثل دليلاً آخر على عدم الثقة في الأمير هاري وجدارته بالثقة.

حيث اتهم شقيقه بانتهاك خصوصيته بشأن ترتيباته السرية بشأن اختراق الهاتف. وأضافت أن هذا يعد انتهاكاً صارخاً للخصوصية وينبئ بعدم الجدارة على الثقة.

وتتوقع أن يثير هذا الكشف المزيد من الجدل والانتقادات، خاصة أنه يأتي بعد استقالة الأمير هاري وزوجته من العائلة المالكة البريطانية، وسط انتقادات متزايدة لهذا القرار الذي صدم العديد من المتابعين والخبراء الملكيين.

العائلة المالكة البريطانية العائلة المالكة الأمير وليام

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