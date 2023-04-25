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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

باريس تستضيف معرضا عن عالم هاري بوتر السحري.. أكتوبر المقبل

صدى البلد

تشهد العاصمة الفرنسية باريس معرضاً لعالم "هاري بوتر" السحري، يستمر إلى الأول من أكتوبر المقبل، ويتناول قصة ولادة الرواية الشهيرة، والأفلام التي اقتبست منها مدى الأعوام الـ25 الأخيرة.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيماجين إكزيبيشنز" توم زيلر، إن المعرض "مزيج من الأكسسوارات والأزياء الأصلية من كل أفلام هاري بوتر الأساسية، بالإضافة إلى فانتاستيك بيستس وذي كيرسد تشايلد، المشتقين من السلسلة الأصلية، وكلها تُعرض في بيئة غامرة جداً".   

 

وتشكّل إقامة المعرض في فرنسا محطة ضمن جولة عالمية شملت الولايات المتحدة والنمسا، إذ بيعت أكثر من 175 ألف تذكرة عشية الافتتاح، بينها 20 ألف تذكرة في اليوم الأول من البيع.  

 

وقال زيلر، إن المنظمين "حرصوا على إقامة المعرض في فرنسا لعلمهم أن فيها الكثير من المعجبين، وليس من السهل عليهم الذهاب إلى الولايات المتحدة أو لندن، حيث توجد متنزهات خاصة بهاري بوتر. السفر مكلف، لذلك استقدمنا السحر إلى باريس". 

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عالم السحر

 

وفي مركز المعارض في بورت دو فيرساي، يسجل الزوار دخولهم بسوار، ويختارون المنزل الذي يودون العيش فيه للحظات، سواء جريفيندور (بيت هاري بوتر ورون وهرمايوني)، وهو المفضل لدى المعجبين، أو سليذرين أو رايفنكلو أو هافلباف، ثم يشرعون في انتقاء عصاهم السحرية والحيوان الذي يحميهم أو ما يعرف بـ"باترونوس"، ليصبحوا تلامذة في مدرسة "هوجوورتس" للسحرة.  


 

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