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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سفير تشيلي يهدي مجموعة ثانية من مؤلفات ميسترال لمتحف نجيب محفوظ

صدى البلد

استقبل الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أمس الاثنين، روبرت ايبرت سفير تشيلي بالقاهرة، في متحف الأديب الكبير نجيب محفوظ، وأهدى مكتبة أدباء نوبل بالمتحف المجموعة الثانية من مؤلفات الكاتبة التشيلية جابرييلا ميسترال، الحائزة على جائزة نوبل في الأدب عام 1945.

وأعرب السفير التشيلي، عن سعادته بإهداء متحف نجيب محفوظ المجموعة الثانية من مؤلفات الكاتبة والشاعرة البارزة الحائزة على جائزة نوبل التشيلية جابرييلا ميسترال، مضيفا أن أدب أمريكا اللاتينية يحتل مكانة مرموقة في الثقافة الإسبانية، ومن خلال مشاركة هذه الأعمال الناحجة يستطيع مستخدمي مكتبة أدباء نوبل تحقيق فهم أفضل لهويتنا ورؤيتنا للعالم.

ومن جانبة وجه أبو الحسن، الشكر لسفير تشيلي على هذه المبادرة والتي بدأت عام 2021 بإهداء مجموعة من أعمال ميسترال لمكتبة أدباء نوبل بالمتحف، والتي تساهم في إثراء المجتمع المحلي بالعديد من الأفكار والثقافات المختلفة وتعزز التعاون بين البلدين.

أعقب ذلك جولة للسفير والقنصل العام بالمتحف.

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