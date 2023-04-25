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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

عملات معدنية بأفواه البشر.. لغز العثور على قبور عمرها 2000 عام قرب نوتردام

صدى البلد

كشفت الحفائر مؤخرًا إيل دي لا سيت في باريس، وهو الموقع الحالي لكاتدرائية نوتردام، عن وجود حفائر تعود لمجموعة من القبور التي يزيد عمرها عن ألفي عام في باريس

 

وتجري الحفريات قبل توسيع محطة Port Royal لقطار الركاب RER B في باريس، وقد تم العثور على 50 قبرا في الموقع، الذي كان في يوم من الأيام بلدة لوتيتيا الرومانية، موطن قبيلة جاليك باريزي. 

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هياكل عظمية مثيرة 

 

 

وتم اكتشاف مقبرة لوتيتيا، المعروفة باسم مقبرة سان جاك، لأول مرة خلال أعمال التنقيب في القرن التاسع عشر واستخدمت لأول مرة بين القرنين الأول والثالث.

 

ووفقًا لـ El Pais، كان علماء الآثار في ذلك الوقت مهتمين أكثر بالأشياء ذات القيمة وتجاهلوا الهياكل العظمية التي عثروا عليها، على الرغم من المعلومات حول باريس القديمة التي يمكن الحصول عليها من الأشخاص والأشياء المدفونة هناك. تم نسيان القبر في النهاية.

 

وقال دومينيك جارسيا، رئيس المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية (INRAP)، لمحطة الإذاعة الفرنسية Europe 1. "إن الأمر الاستثنائي في هذا الأمر هو أن لدينا نافذة على ماضينا، وهو أمر نادر جدًا في هذه المدينة، وفي طقوس الجنازة ، يمكننا الوصول إلى نوع من الرؤية العامة للأشخاص الذين عاشوا في باريس في القرن الثاني ".

 

 

توابيت خشبية 

 

وقد تم العثور على الهياكل العظمية، التي تضم رجال ونساء وأطفال، في توابيت خشبية محترقة، كما كانت عادة باريزي. على هذا النحو، وقد تم ترك أجزاء صغيرة فقط من الخشب والمسامير المعدنية بصرف النظر عن الهياكل العظمية. 

 

وقال المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية  إن حوالي نصف القبور كانت بها أشياء صغيرة بما في ذلك أكواب وأباريق من السيراميك والزجاج، وبقايا قطع من الملابس مثل الدبابيس أو الأحزمة أو آثار الأحذية. 

 

عملات معدنية 

 

وكان داخل الهياكل العظمية عملة معدنية موضوعة في أفواه المتوفيين، ومن المحتمل أن تكون قربانًا للإله شارون الذي ينقل الموتى إلى العالم السفلي.

 

وقال الباييس إنه تم العثور على حفرة قرابين بها هيكل عظمي كامل لخنزير وحيوان صغير إضافي ووعائين خزفيين كبيرين على الأرجح بهدف ضمان بقاء المتوفى في الحياة الآخرة.

 

ويأمل العلماء ألا يسلط هذا الاكتشاف الضوء على حياة الباريسي فحسب ، بل سيوفر أيضًا مادة لاختبار الحمض النووي يمكنهم من خلالها معرفة المزيد عن صحة الباريسيين القدماء.

نوتردام Port Royal بلدة لوتيتيا الرومانية مقبرة سان جاك El Pais الهياكل العظمي توابيت خشبية محترقة

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