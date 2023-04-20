لوجوس هوب.. أكبر معرض عائم للكُتب يصل العاصمة الإماراتية أبوظبي مايو المقبل

بالتعاون بين مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و«موانئ أبوظبي»، سترسو سفينة «لوجوس هوب»، أكبر معرض عائم للكتب في العالم، في أبوظبي خلال الفترة من 18 مايو إلى 4 يونيو 2023، وذلك بعد رحلتها إلى ميناءي رأس الخيمة ودبي، بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، الذي سيقدم نحو 5000 عنوان تشمل مختلف المجالات الثقافية، إلى جانب برنامج حافل من الفعاليات المصاحبة والعروض التفاعلية.

وبإسم «لوجوس هوب» طاقم شباب المتطوعويين يعرفون أنفسهم بكيان واحد، هو إسم السفينة «لوجوس هوب» ، جميعهم يحمل شعارا يضعونه على كل مكان فى السفينة، ويتصدر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «نحن سفينة دولية نتشارك المعرفة والمساعدة والأمل مع الناس في جميع أنحاء العالم من خلال الأدب والتفاهم الثقافي وأعمال الإغاثة وغير ذلك الكثير..».