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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد الحريق المدمر..

عُقب سيجارة أحرقها.. تعرف على موعد افتتاح كاتدرائية نوتردام للزوار|تفاصيل

صدى البلد

أعلن مسؤولون فرنسيون أنه من المقرر أن تستقبل كاتدرائية نوتردام الزوار في أواخر عام 2024، بعد أكثر من خمس سنوات على انهيار برجها وسقفها في حريق.

وتم إطلاق مشروع إعادة الإعمار الذي تبلغ تكلفته 865 مليون دولار في أبريل 2019، ولكن تم التقدم ببطء في عمليات الترميم بسبب إغلاق COVID-19، بالإضافة لمجموعة من الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها أسفل أساس الكنيسة.

أثناء حريق كاتدرائية نوتردام - باريس 

 

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 إعادة بناء كاتدرائية نوتردام 

 

وقال مكتب السياحة بباريس في بيان إن "الإشراف على الترميم منوط بالمهندس المعماري فيليب فيلنوف"، مضيفًا أن "المبدأ العام هو إعادة بناء الكاتدرائية بشكل متماثل، بما في ذلك البرج".

وبدأت إعادة الإعمار بشكل جدي العام الماضي، بعد عامين من الحفريات داخل الهيكل التاريخي لضمان استقراره بما يكفي للحرفيين لبدء عملهم. 

وسيتم إعادة بناء البرج وفقًا لتصميم المهندس المعماري Eugene Viollet-le-Duc بعد أن تخلى الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطط لا تحظى بشعبية لاستبدال القرن التاسع عشر بـ"لفتة معمارية معاصرة".

ومع ذلك، تمت إضاءة الجزء الداخلي للكاتدرائية من قبل لجنة التراث الوطني والعمارة الفرنسية، وهي المجموعة الاستشارية التي تشرف على مشاريع الترميم البارزة داخل فرنسا.

خلال أعمال ترميم كاتادرائية نوتردام

موعد افتتاح كاتدرائية نوتردام

 

وعلى الرغم من الاحتجاج العام الكبير. لكن وفقًا للاقتراح، يمكن أن يشتمل التصميم الداخلي الجديد على أعمال فنية من القرنين العشرين والحادي والعشرين معلقة بجانب أعمال قديمة من مجموعة الكاتدرائية، وخيمة أعيد ترتيبها وذلك بهدف السماح بمزيد من المساحة للزوار.

وخططت الحكومة الفرنسية في الأصل لإعادة فتح كاتدرائية نوتردام في صيف 2024 ، وذلك تزامنا مع دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لذلك العام. 

ويمكن للسياح المسافرين إلى باريس زيارة المعرض الذي افتتح حديثًا "نوتردام دي باريس: في قلب موقع البناء" وهو معرض تحت الأرض بجوار كاتدرائية نوتردام. 

والمعرض مخصص لعملية إعادة البناء الجارية، ويسلط الضوء على مهارة 1000 حرفي في فريق الترميم - بالإضافة إلى العمل المذهل الذي ينتظرهم. 

وتدعو الخطة إلى استخدام مواد مناسبة لإعادة بناء هيكل الكاتدرائية، والذي يتضمن أخشابًا من 1000 شجرة عمرها 150 عامًا.

نوتردام موعد افتتاح كاتدرائية نوتردام فرنسا حريق كاتدرائية نوتردام الترميم

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