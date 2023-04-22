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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عقب عيد الفطر.. الأوبرا تواصل حفلات الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية

صدى البلد

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات موسمها الفني 2022 - 2023 عقب عيد الفطر مباشرة حيث يقام عدة عروض متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية تبدا جميعها في الثامنة مساء.

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الأوبرا.. فعاليات متنوعة
 

على المسرح الكبير تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك الجمعة 28 ابريل بمشاركة المطربين ريم كمال، صابرين النجيلي، غادة آدم، والموهبة السورية الواعدة بتول بنى  ويتضمن باقة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، كما يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني السبت 29 أبريل، حفلا بقيادة المايسترو نادر عباسي، ومشاركة المغنيين الروسي ديمتري روزفيزيف، النمساوى يوليا سافراسوفا، رضا الوكيل، عمرو مدحت مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا ويتضمن إحدى مؤلفات قائد الحفل نادر عباسي بعنوان بين الغسق والسحر وأوراتوريو من أوبرا أوديب لـ إيجور سترافنسكي.

وعلى المسرح الصغير تقدم مجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة الخميس 27 ابريل حفلا بقيادة علاء عبد الله ويستضيف السوبرانو داليا فاروق يتضمن عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية، كما يقدم الموسيقار محمد عادل حفلا الاحد 30 أبريل يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة.

وعلى المسرح المكشوف يقدم الموسيقار فتحى سلامة حفلا الأحد 30 ابريل يتضمن عدد من مؤلفاته الخاصة.

 

ويشهد مسرح معهد الموسيقى العربية الخميس 27 أبريل حفلا لفرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلي ومشاركة كل من رضوى سعيد، حنان عصام، حنان الخولي، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، أحمد الوزيري، أحمد محسن، ياسر سليمان ويتضمن كوكبة من اعمال الطرب. 

وعلى مسرح الجمهورية تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية الاحد 30 أبريل حفلا بقيادة المايسترو احمد عامر ومشاركة كنزي، عبير أمين، ريم حمدي، آية عبد الله، إسلام رفعت، أحمد عبد الكريم، أحمد نافع، مصطفى النجدي ويضم باقة من مؤلفات زمن الفن الجميل.

الأوبرا خالد داغر عيد الفطر القاهرة الاسكندرية

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