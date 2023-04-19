زوجة شاه إيران الراحل تعتزم إطلاق مؤسسة ثقافية في البرتغال.. تابع

تعتزم زوجة شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي، الشهبانو فرح ديبا، إطلاق مؤسسة ثقافية في البرتغال تُعنى "بذكرى تاريخ إيران"، وتضمّ قسماً من مجموعاتها الخاصة.

وقالت ديبا (84 عاماً) في مقابلة نشرتها أسبوعية "إكسبرسو"، الجمعة: "عند بلوغ سن معينة، يبدأ المرء بطرح أسئلة على نفسه، ومن هنا فكّرت في إنشاء مؤسسة تُعنى بذكرى تاريخ إيران، لكي أتمكن من إظهار قيمة تراثنا الثقافي للعالم".

وأضافت: "خلال كل هذه السنوات التي أمضيتها خارج بلدي تراكمت لدي أشياء كثيرة لدرجة أن أبنائي وأحفادي لن يتمكنوا من الاحتفاظ بها".

ورداً على سؤال عن الوضع الراهن في إيران، قالت الإمبراطورة السابقة التي كانت آخر زوجة لشاه إيران إنها "تأمل في يوم من الأيام رؤية إيران تتحرر"، فيما اعتبرت أن النساء الإيرانيات "شجاعات جداً".

منحوتات إيرانية

وتبحث ديبا حالياً عن مقر في لشبونة لمؤسستها ومجموعاتها المكونة من كتب وصور ولوحات ومنحوتات إيرانية، إذ لاحظت أن البرتغال تتمتع بـ "ديموقراطية مستقرة وناضجة"، وأنها "بلد متعدد الثقافات ومتسامح ومنفتح على المجتمع الدولي".

وعاشت أرملة آخر ملوك إيران بين فرنسا والولايات المتحدة بعد اضطرارها إلى مغادرة بلدها على إثر الثورة الإسلامية عام 1979.

وتشهد إيران حركة احتجاجية منذ وفاة الكردية الإيرانية البالغة 22 عاماً مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق واتهمتها بـ "خرق" قواعد اللباس الصارمة للبلاد.