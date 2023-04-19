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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يستمر حتى 24 أبريل.. «تجربة شخصية» معرض تشكيلي لقصور الثقافة بالهناجر اليوم

صدى البلد

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرضا لمجموعة مبدعين تلقائيين في مجال الفن التشكيلي بعنوان "تجربة شخصية"، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 19 أبريل، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا، ويستمر حتى 24 أبريل الحالي.

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مشاركة واسعة 

 

يشارك في المعرض الفنانون: شعبان عيد، فاتن مصطفى، فاطمة مصطفى، مدحت هاشم، عزة إسماعيل، منى زيدان، نجاح صدقي، عبده رمزي، ومحمود سنوسي.

المعرض تنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي في إطار دعم هيئة قصور الثقافة للفنانين التشكيليين ونشر الوعي الثقافي التشكيلي.

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