عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاضر ضد أصحاب مخابز لتلاعبهم بكميات وحصص الدقيق المدعم بالغربية

مخابز بلدية بالغربية
مخابز بلدية بالغربية

تمكن المسئولين بمديرية التموين بالغربية اليوم من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، بمركز بسيون، وذلك خلال 24ساعة.


كما أجرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز بسيون، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

txt

أخبار الحوادث.. طلاسم على جسد عاري تهدد سيدة مدينة نصر.. وتحقيقات مقتل عروس طنطا تؤكد عذريتها.. ملكة جمال الوراق تريند من جديد

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

الغربية المواطنين الدقيق المدعم الدكتور طارق رحمي مديرية التموين حصص الدقيق صحة المواطن المخابز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

بدأت بالتلقيح وانتهت بالتهديد.. التفاصيل الكاملة لخناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني| عبودية وفرعون صغير

احترقت بالكامل.. النيران تلتهم كنيسة العذراء بديروط| صور

موضوعات متعلقة

إغلاق وتشميع 31 منشآة مخالفة للمواعيد الرسمية بالدقهلية

محافظ الغربية يناقش خطة رصف 4 طرق ومحاور رئيسية بطنطا وبسيون وقطور

ترشيحاتنا

دولة عربية تسجل 10 هزات أرضية خلال 24 ساعة

هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق.. دار الإفتاء توضح

فاكهة تحسن الخصوبة وتزيد تدفق الدم

سنحتفل قريبا.. بيان عاجل للجيش السوداني

تعديل إجباري.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي

الصغرى تسجل 5 مئوية بهذه المحافظة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث إطلالة| شاهد

مش البطيخ والخيار بس...5 توابل تساعد على الترطيب خلال فصل الصيف

بعائد مرتفع ولمدة عام| ما هي شهادة الاستثمار الجديدة بالبنك الأهلي

أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها

فيديو

وصلت للجزمة.. خناقة شوارع على الفيسبوك بين رضوى الشربيني وياسمين عز|القصة كاملة

شيرين عبدالوهاب تشعل حفل دبي بتصريحات جريئة وإطلالة مبهرة/فيديوجراف

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ