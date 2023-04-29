وكيل وزارة الثقافة ببني سويف يستغيث من الباعة الجائلين

ناشد احمد محمد خليفة وكيل وزارة الثقافة ببني سويف المسئولين برئاسة الوزراء ووزيرة الثقافة ومحافظ بني سويف لمواجهة التعديات التي تحدث من الباعة الجائلين علي حرم قصر ثقافة ببا واغلاق الأبواب بعربات الكارو الخاصة ببائعي الخضار والفاكهة والباعة الجائلين.

وكتب خليفة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك استغاثة هذا نصها:

استغاثة الي السيد / رئيس مجلس الوزراء

دا يرضى ربنا يا معالي رئيس مجلس الوزراء.. دا يرضى ربنا يا معالي وزيرة الثقافة.. دا يرضى ربنا يا معالي الوزير محافظ بني سويف.. دا يرضى ربنا يا استاذ مدحت رئيس مجلس مدينة ببا.. انني ارسل استغاثة الي كل قيادات الدولة لإنقاذ قصر ثقافة ببا الذي تم افتتاحه في بداية شهر أبريل وبالتحديد ٤/٩/ ٢٠٢٣ اي منذ عشرون يوما بالتحديد في حضور معالي وزيرة الثقافة ومعالي محافظ بني سويف.. السؤال كيف يشع هذا القصر الذي تكلف على الدولة ٣٦ مليون جنيه ثقافة وتنوير وسط هذه العشوائية والفوضى من الباعة الجائلين أمام مدخل القصر؟!!!... كيف يدخل المترددون الي داخل القصر المحاط بسياج من البضائع وعربات النقل والخيام الموضوعة على سور القصر... لقد خاطبنا اكثر من مرة رئيس مجلس مدينة ببا الأستاذ مدحت لكن يبقى الوضع على ماهو عليه دون تغيير الا في لحظة زيارة المحافظ أو الوزيرة فقط!!!!.... هل سيبقى معالي المحافظ وفخامة الوزيرة بجانب قصر ثقافة ببا طوال حياتهم يا استاذ مدحت!!!.. اتمنى ان يلقي هذا الموضوع الخطير اهتمام السادة المسؤولين لان هذا يعد دمارا لاملاك الدولة الثقافية وضياع ما تسعي إليه الدولة بقيادة رئيسها المبجل لنشر الوعي واعادته في جميع ربوع الوطن.. تحيا مصر ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي باني مصر الحديثة ".

قصر ثقافة ببا

قصر ثقافة ببا