وفاة فتاة قبل ساعات من زفافها بالسكتة القلبية في بني سويف

شهدت قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى ببني سويف، الجمعة، وفاة فتاة تدعى "نيفين ا.غ" تبلغ من العمر 20 عامًا، إثر إصابتها بأزمة قلبية، قبل ساعات من زفافها، حيث كان مقررًا نقل جهازها، اليوم، لكن القدر لم يمهلها.

وسادت حالة من الصدمة بين أهالي القرية واتشحت النساء ملابس الحداد حزنًا على "عروس الجنة" اثناء تشييع جثمانها لمقابر أسرتها، بعد تعرضت لسكتة قلبية فور استقياظها، اثناء إستعداد أهالي القرية للمشاركة في حفل زفافها، ليشارك المئات في جنازتها بدلًا من زفافها.

ونعى رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفتاة المتوفاة على نطاق واسع، معربين عن حزنهم لخبر وفاتها بالسكتة القلبية قبل زفافها، وفشل محاولات إنقاذها بإجراء الإسعافات الأولية لإفاقتها، وتم نقلها لمستشفى الواسطى المركزي، إلا أنها توفيت نتيجة تعرضها لأزمة قلبية حادة، ليتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر على مصابهم.

وقال أدمن صفحة قرية أطواب " انا لله و انا اليه راجعون "نيفين بنت احمد ابو غنيمه "في ذمة الله كان نقل العفش النهاردة وحفل زفافها الاسبوع القادم .. وبدون مقدمات أو مرض .. توفيت اليوم إلى رحمة الله عروس الجنة بإذن الله ربنا يتقبلها من الشهداء رحمها الله وغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى يارب.

ماتت قبل فرحها

وقالت نادية حسن ، إحدى صديقاتها: "اشهد الله أنها من احسن الناس ال اتعاملت معاها وعلي خلق وطيبه السمعه وبشوشه الوجه وليا مواقف كتير حلوه معاها حتي بعد ما فتحت الجروب وقولتلها يا نيفين انا مش قادره اشتغل ف الميكب عشان متزعليش مني لانك غاليه عندي قالتلي ياقلبي دي ارزاق اشتغلي وربنا يكرمك".

وكتبت تهاني سيد على حسابها الشخصي بـ"فيسبوك" منشورًا قالت فيه: ربنا يرحمك يا نيفين ويسامحك ويصبر أهلك، كنتي بتجهزي لفرحك ومتعرفيش انك هتبقي عروسه في الجنه ياحبيبتي ادعوا لـ نيفين صاحبتي بالرحمة والمغفرة.. اقسم بالله مش مصدقه قلبي وجعني عليكي والله.. انا لله وانا اليه راجعون.